Российская Премьер-Лига сообщила о переносе времени начала матча «Крылья Советов» — «Краснодар» в рамках 29-го тура.

Изначально было запланировано, что стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени, однако матч начнется на два часа позже — в 18:00 мск. Причиной переноса стал прогноз погоды, согласно которому в Самаре в день матча ожидается аномальная жара.

Напомним, игра будет проходить в среду, 15 июля, на стадионе «Самара Арена». На данный момент «Крылья» занимают предпоследнее, 15-е место, набрав 27 очков в 28 матчах. «Краснодар» идет на третьей строчке турнирной таблицы с 48 очками в активе.