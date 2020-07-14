Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, кто будет капитаном команды после паузы из-за пандемии коронавирус.

«У сборной есть капитан, и какие-либо изменения мы не планировали: капитаном был и остается Артем Дзюба», — заявил Черчесов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Что касается товарищеских встреч, сборная России сыграет в октябре со Швецией и в ноябре с Молдавией.

«УЕФА определил даты для контрольных матчей, и мы эти игры перенесли на осень. Рассчитываем сыграть, как и предполагали в этом году, с Польшей перед Евро, а вот по Сербии будем думать, ведь осенью дважды встретимся с этой командой в Лиге наций», — сказал Черчесов.

Напомним, 8 октября подопечные Черчесова встретятся со сборной Швеции, игра пройдет в Сольне на стадионе «Френдс Арена». Игра с Молдавией будет проходить 12 ноября в Кишиневе на стадионе «Зимбру».