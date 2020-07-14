Официальный сайт UFC опубликовал обновленные рейтинги после турнира UFC 251 на «Бойцовском острове».

Россиянин Петр Ян, который 12 июля стал чемпионом легчайшего веса, занял 13-е место в рейтинге вне весовых категорий, располагаясь выше Роберта Уиттакера и Фрэнсиса Нганну.

Защитивший свой пояс Камару Усман поднялся на пятую позицию в рейтинге P4P, а уступивший ему Хорхе Масвидаль опустился на четвертую строчку в рейтинге полусреднего дивизиона, пропустив вперед Леона Эдвардса, который не бился почти год.

Чешский дебютант Иржи Прохазка благодаря победе нокаутом над Волканом Оздемиром сразу занял восьмое место в рейтинге полутяжеловесов. Роуз Намаюнас, одолевшая Джессику Андраде, поднялась на первое место в рейтинге женского минимального веса и на четвертое — в женском рейтинге вне весовых категорий.