Новость о том, что «Зенит» интересуется бразильцем Виллианом из «Челси» сама по себе не удивляет. «Зенит» уже давно способен равнять себя с топовыми футболистами, тем более, что сам Виллиан, как тот старый знакомый — играл в российской лиге за «Анжи», а до этого пять лет провел в донецком «Шахтере».

Нынешний Виллиан, несмотря на 31-летний возраст, ничуть не хуже того молодого, что приезжал в желтой форме на полуфинальный матч Кубка России-2013. Он такой же резкий и взрывной, он не потерял скорость бега и быстроту ног, а его техника лишь отшлифовалась за 7 лет проведенных в жесткой английской лиге.

Текущий сезон для Виллана получается очень хорошим – он уже забил девять голов (лучший результат за 7 лет в клубе), им восхищен Фрэнк Лэмпард», который открыто об этом говорит, ставя мастерство и форму бразильца примером для всех остальных.

Так почему Виллиан уходит из «Челси»? У бразильца заканчивается контракт, а его личное условие – продлить соглашение на три года. Трехлетний контракт позволит Виллиану провести десятилетний отрезок карьеры в «Челси», а это эпоха. Клуб Романа Абрамовича на этот срок идти не желает, что логично: уже через 2 года Виллиану перед своим последним сезоном в «Челси» исполнится 34. Продать его будет, считай, невозможно, а стремительно обновляющийся состав «Челси» к тому времени впитает в себя еще больше атакующего таланта. Возможно, «Челси» вообще не будет цепляться за Виллиана, учитывая, что у них уже есть Пулишич и Вернер.

Контракт на три года, вероятно, не дадут Виллиану и другие лондонские команды – «Арсенал» и «Тоттенхэм», интересующиеся бразильцем. «Зенит» же, понимая, что темп РПЛ позволит игроку все три года быть в топе, этот вариант проработать может. Но уговорить Виллиана будет сложно: на зарплату два с половиной миллиона евро в год, какая у него была в «Анжи», он уже может не согласиться. Уезжать из Англии, где провел 7 лет — тоже не хочется.

«Зенит» все равно может попробовать соблазнить бразильца, ведь это того стоит. Виллиан одинаково хорошо играет на обоих флангах атаки, а значит способен круто сочетаться с Малкомом. Он может составить просто смертоносную связку на левом фланге с Дугласом Сантосом. Прекрасно взаимодействовать с Дзюбой. Да, это будет гиператакующий «Зенит», однако Виллиан за 7 лет в «Челси» научился отрабатывать в обороне, как это делает у Семака слева Дриусси.

Понятно, что после прихода бразильца в клуб, «Зениту» нужно будет расстаться с кем-то из пару Азмун-Дриусси. Всем вместе в составе им будет тесно, да и новый лимит, позволяющий иметь в заявке 8 легионеров, весьма стесняет. Зато, если уйдет Азмун, «Зенит» может не искать нападающего, а передвинуть в пару к Дзюбе Малкома (или Дриусси), а на его месте будет играть Виллиан.