Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Грег Монро может стать игроком петербургского «Зенита».

Об этом сообщает журналист Никос Варлас в своем Twitter. По его информации, Монро рассматривает варианты продолжения карьеры в НБА и за пределами США. Отмечается, если американец решит провести еще один сезон в Евролиге, то «Зенит» будет одним из основных претендентов на седьмого номера драфта-2010.

Отметим, прошлый сезон Монро провел в «Баварии». Средние показатели в Евролиге составили 12,9 очка, 6,8 подбора и 2,5 передачи за игру.

Ранее портал Eurohoops опубликовал рейтинг лучших свободных агентов в Евролиге в текущем межсезонье. В список вошли два баскетболиста, которые в завершившемся сезоне играли в составе команд из России — мексиканец Густаво Айон из «Зенита» и американец Энтони Гилл из «Химок».