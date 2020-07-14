Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян поделился мнением о том, что многие сравнивают его с Хабибом Нурмагомедовым.

По словам Яна, он не считает, что его и Хабиба нужно сравнивать, так как бойцы абсолютно разные.

«Мы в разных весовых категориях. У нас разные стили. Каждый во своему хорош. Я не хочу быть на кого-то похожим. Каждый хорош по-своему», – сказал Ян, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что россиянин Петр Ян, который 12 июля стал чемпионом легчайшего веса, занял 13-е место в рейтинге вне весовых категорий, располагаясь выше Роберта Уиттакера и Фрэнсиса Нганну.

На турнире UFC 251 Ян победил Жозе Алдо техническим нокаутом в пятом раунде, завоевав вакантный пояс.