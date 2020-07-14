Всю борьбу в таблице за два тура до конца чемпионата можно разделить на четыре части. 1) Борьба за прямой выход группу Лиги чемпионов. 2) Борьба за выход в квалификацию Лиги чемпионов. 3) Борьба за шанс попасть в Лигу Европы – 6-е место (если «Зенит» выиграет Кубок России). 4) Борьба за выживание в РПЛ – не занять 15-е и 16-е места. Из приведенных ниже раскладов, мы увидим, что лишь «Ростов» и «Зенит» лишены турнирной мотивации перед стартом 29-го тура.

Борьба за прямой выход в группу ЛЧ («Локомотив» (51), «Краснодар» (48), ЦСКА (47))

Шансы ЦСКА больше теоретические – нужно выиграть два матча и ждать поражения конкурентов. Основная борьба между «Локо» и «Краснодаром». Московский клуб впереди на 3 очка, но у «Краснодара» лишняя игра с «Динамо». У «Локомотива» сложный календарь – матч с ЦСКА и непростой выезд в Екатеринбург к «Уралу», который, впрочем, будет отягощен полуфинальным матчем на Кубок России. У «Краснодара» расписание не легче: принимать «Динамо» они будут после тяжелого выезда в Самару, где «Крылья Советов» задачи не решили. Завершать турнир команда Мусаева будет домашним матчем с «Ахматом», который к тому времени, возможно, решит задачу по сохранению прописки.

Борьба за выход в квалификацию ЛЧ («Локомотив» (51), «Краснодар» (48), ЦСКА (47))

В этом уравнении ЦСКА добавляется формально – конкуренты, календарь и отрыв остаются те же. Но добавляется одно место, а значит победа над «Локомотивом» позволит ЦСКА приблизиться к «железнодорожникам» на одно очко перед последним туром. В заключительном туре РПЛ ЦСКА примет на своем поле «Тамбов», который не может обрести турнирную ясность, даже если проиграет в ближайшем туре.

Борьба за 6-е место с возможным заходом в Лигу Европы («Уфа» (37), «Динамо» (35), «Урал» (35), «Рубин» (34), «Арсенал» (34), «Сочи» (33) «Спартак» (33))

За шестую строчку в РПЛ, которая в случае победы «Зенита» в Кубке России даст путевку в Лигу Европы претендуют сразу 7(!) клубов. Шансы «Сочи» и «Спартак» лишь теоретические, у «Рубина» и «Арсенала» их все же больше. Основная борьба развернется между «Уфой», «Динамо» и «Уралом». Но нужно смотреть календарь – «Уфа» играет со своими конкурентами «Динамо» и «Арсеналом», туляки также встречаются с «Уралом».

Самые лучшие шансы у «Динамо» – есть игра в запасе с «Краснодаром», личная разборка с «Уфой» и матч последнего тура с «Оренбургом», который к тому времени уже вылетит. «Динамо» полностью контролируют свою турнирную судьбу. «Уралу» будет сложно: сначала матч с конкурирующим «Арсеналом», затем полуфинал Кубка России с «Химками», после чего сложнейшая встреча с «Локомотивом». Есть еще «Рубин», у которого домашние игры с «Ростовом» и «Спартаком».

Борьба за выживание («Оренбург» (24), «Крылья Советов» (27), «Тамбов» (28), «Ахмат» (31))

Из-за ситуации с финансами в «Химках» все клубы, кроме «Оренбурга», могут чувствовать себя спокойно. Однако официального объявления пока не сделано, а значит, «Крылья», «Тамбов» и «Ахмат» еще могут вылететь. «Оренбургу» играть сложнейшие матчи с «Зенитом» и «Динамо» – с ним, пожалуй, ясно. «Крылья Советов» и «Тамбов» поведут основную борьбу, чтобы не занять 15-е место. У самарской команды хозяйские матчи с «Краснодаром» и «Сочи» (все не лишены турнирной мотивации), у «Тамбова» – домашняя встреча с «Сочи» и выездная с ЦСКА. «Ахмат» также себя не обезопасил, к тому же у него сложнейший календарь – гостевые встречи со «Спартаком» и «Краснодаром».