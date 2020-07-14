Легчайший дивизион UFC по праву называется экспертами, журналистами и бойцами самым конкурентным в промоушене. Чемпионом такого мощного дивизиона на выходных стал россиянин Петр Ян, и теперь чтобы сохранить пояс ему придется постараться. Рассказываем, от кого в дивизионе исходит наибольшая опасность для Петра.

Ближайший соперник: Алджамейн Стерлинг

30-летний американец с ямайскими корнями — опытный соперник, он выступает в UFC с начала 2014-го. Последние пять поединков Стерлинг выигрывал, причем во всех боях сомневаться в победителе не приходилось. В начале лета Алджамейн расправился с другим топом легчайшего дивизиона, Кори Сэндхагеном, чем на 99% обеспечил себе возможность подраться за титул. Дана Уайт и сам Ян называют в качестве претендента на пояс именно Стерлинга. К бою с таким соперником Петру придется готовиться в разы основательнее, чем к Алдо. Если с бразильцем все пять раундов прошли в стойке, то Стерлинг — великолепный борец, и Яну предстоит научиться противостоять его тейкдаунам и болевым.

Опасные соперники, которых не избежать в скором времени: Марлон Мораес, Генри Сехудо, Коди Гарбрандт

Мораес благодаря судьям занес в свой рекорд победу раздельным решением над Алдо. Это можно подвергать сомнению, но Марлон остается чрезвычайно опасным бойцом, который продолжает претендовать на пояс, особенно после поражения бразильца от Петра Яна. Если россиянин победит американца, Марлон станет первым претендентом на титульный бой. Мораес может пролететь с титульником, если Генри Сехудо все же надумает вернуться. Такой вариант более чем возможен. Для Яна опасны оба соперника, однако ровно так же он способен победить обоих, особенно Сехудо, который легко может растерять форму, находясь в бессрочном отпуске.

Вполне возможно, что после победы над Стерлингом, если она состоится, следующим соперником Яна будет не Мораес или Сехудо, а Коди Гарбрандт. С ним у россиянина реальный конфликт, а не наигранный, как с Triple C, с Коди он уже однажды резко поговорил на одном из турниров. Этот бой можно отлично раскрутить, а платить Гарбрандту UFC придется в разы меньше, чем Сехудо.

Теоретические, но не менее опасные соперники: Кори Сэндхаген, Шон О’Мэлли, Мераб Двалишвили

Сэндхагену после болезненного поражения от Стерлинга надо начинать все сначала и для титульного поединка одержать хотя бы три победы подряд. Нет сомнений, что это ему по силам. Шон О’Мэлли и Мераба Двалишвили пока находятся в самом начале своего пути, но уже понятно, что бойцы могут достичь многого. О’Мэлли выиграл три боя из трех, в последнем жестко нокаутировав ветерана Эдди Вайнленда, а Двалишвили в бое с Густаво Лопесмо установил рекорд легчайшего веса по тейкдаунам. При это начал американский грузин в UFC крайне неудачно — с двух поражений. В поединке с Рикки Симоном Мераб перебивал соперника весь бой, но в конце попал в гильотину и пытался дотерпеть до финальной сирены. И дотерпел бы, но судья остановил поединок, и победу присудили сопернику.