Хоккеисты «Салавата Юлаева» приступили к первому этапу подготовки к сезону-2020/21.

Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, сегодня, 14 июля, игроки вышли из отпуска. На данный момент они проходят углубленное медицинское обследование и сдают обязательные физические тесты.

Легионеры и иностранные тренеры вернулись в команду на прошлой неделе, 9 июля. До 25 июля команда будет тренироваться в Башкортостане, затем отправится на сбор в Лахти (Финляндия).

Напомним, минувший сезон КХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Команды сыграли регулярный чемпионат и успели провести первый раунд плей-офф Кубка Гагарина. Новый сезон стартует в сентябре.