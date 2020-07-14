Васильев: Майгуров — человек системный, в отличие от Драчева

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от работы Виктора Майгурова на посту президента Союза биатлонистов России (СБР).

«В отличие от своего предшественника Майгуров – человек системный и, можно так выразиться, договороспособный. Это очень важный момент в работе со спонсорами. Главная проблема Драчева состояла в том, что его слова чаще всего расходились с делами», — сказал Васильев, слова которого приводит «Спорт Уик-энд».

По его мнению, именно из-за этого качества Драчева российский биатлон и остался без спонсоров. Также Васильев отметил, что преимуществом Майгурова станет опыт работы в IBU и знакомство с его представителями, а также знание английского языка.

«Даже найти компромиссные решения будет гораздо проще, чем при Драчеве. Тот общался только с Далином, который не пользуется безоговорочным авторитетом», — сказал Васильев.