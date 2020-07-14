Российский рэпер Леван Горозия, ранее выступавший под псевдонимом L’One, призвал уволить генерального директора московского «Локомотива» Василия Кикнадзе.

Во время матча с «Уфой» в 28-м туре РПЛ Кикнадзе показал средний палец болельщику столичной команды. Позже он принес извинения за свой поступок.

«Василий Кикнадзе публично признал факт, что он показал болельщикам фак. Это так себя должен вести президент? Это такой способ привлечения болельщиков?» — написал Горозия на своей странице в «Инстаграме».

Рэпер обратился к генеральному директору РЖД и заявил, что, будучи давним болельщиком «Локомотива», сейчас не может ассоциировать себя с Кикнадзе.

«Он не «Локомотив». Кикнадзе должен уйти. В свою очередь, готов приложить все свои возможности и усилия, для нашего клуба», — написал Горозия.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, поставил лайк под публикацией, в а комментариях оставил эмодзи «смех до слёз».