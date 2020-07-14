В Петербурге в рамках 29-го тура российской премьер-лиги «Зенит» сыграет против «Оренбурга».

Встреча, которая пройдет на стадионе «Газпром-Арена», начнется в 20:30 по московскому времени и будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Главным арбитром поединка назначен Виталий Мешков, его ассистентами станут Игорь Демешко и Наиль Сейфетдинов. Резервный судья – Ян Бобровский, за ВАР отвечает Алексей Матюнин, ассистент видеоарбитра – Тихон Калугин, инспектор матча – Вячеслав Харламов.

Напомним, «Зенит» обеспечил себе вторые подряд золотые медали чемпионата России после 26-го тура, когда команда Сергея Семака одержала победу над «Краснодаром» со счетом 4:2. «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 24 балла.