«Барселона» представила новый домашний комплект формы, в котором команда будет выступать в следующем сезоне.

На фотографиях, опубликованный на официальном сайте клуба, видно, что футболки выполнены в традиционных для каталонцев синем и гранатовом цветах с желтыми вставками. Полосы на футболке будут вертикальными, на гетрах — горизонтальными.

Техническим спонсором «Барселоны» является американская фирма Nike.

Напомним, на данный момент «Барселона» располагается на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, набрав 79 очков в 36 турах. Лидером идет мадридский «Реал», опережающий каталонцев на четыре очка.