Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал главные отличия нынешней стадии плей-офф НХЛ от прошлого Кубка мира.

«Отличие в том, что сейчас мы узнали о возвращении окончательно всего пару дней назад. А до этого долгое время пребывали в неизвестности: как тренироваться? Нужно ли тренироваться вообще, если сезона не будет?» — сказал Овечкин, слова которого приводит пресс-служба лиги.

Овечкин отметил, что теперь пора проникнуться сознанием, что времени на подготовку очень мало и что после нескольких игр стартует плей-офф. Подготовиться к нему нужно на сто процентов, подчеркнул хоккеист.

Россиянин также обратил внимание на то, что его партнеры по команде самостоятельно занимались с личными тренерами, поэтому вышли на лед в неплохой форме.

Напомним, розыгрыш Кубка Стэнли стартует в августе, в нем примут участие 24 команды вместо обычных 16.