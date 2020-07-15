В Самаре в рамках 29-го тура российской премьер-лиги местные «Крылья Советов» сыграют против «Краснодара».

Встреча, которая пройдет на стадионе «Самара Арена», начнется в 18:00 по московскому времени и будет транслироваться на телеканале «Матч Премьер». Главным арбитром поединка назначен Владимир Москалев, его ассистентами станут Антон Кобзев и Дмитрий Березнев. Резервный судья – Иван Сиденков, за ВАР отвечает Алексей Еськов, ассистент видеоарбитра – Антон Аверьянов, инспектор матча – Сергей Лапочкин.

Напомним, после 27 сыгранных матчей команда Мурада Мусаева занимает третье место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 48 баллов. Подопечные Андрея Талалаева располагаются на 15-й позиции с 27 очками после 28 игр.