Предпоследний тур российской премьер-лиги полон интриг. Лишь две команды из 16 не имеют турнирной мотивации

«Крылья» Советов» — «Краснодар»

Обеим командам необходимы 3 очка, хотя они и решают разные задачи. «Краснодар» борется с «Локомотивом», чтобы попасть в Лигу чемпионов. А команда Андрея Талаева стремиться избежать вылета из РПЛ. Чья мотивация окажется лучше?

«Урал» – «Арсенал»

Встречаются соседи по турнирной таблице, которые еще не растеряли шансов занять шестую строчку, способная принести еврокубки. «Урал» имеет хорошие шансы оказаться в Лиге Европы и через кубок – уже в воскресенье они играют в полуфинале Кубка России с «Химками».

«Спартак» – «Ахмат»

Грозненский клуб приезжает в Москву, еще имея шансы на вылет (вдруг «Химки» еще решатся на РПЛ), а в случае победы обойдут «Спартак» в таблице. К тому же, против бывшей команде выходит играть полузащитник Денис Глушаков. Учитывая состояние «Спартака» в последнее время, результат может быть любым.

«Зенит» — «Оренбург»

«Зенит» должен зафиксировать вылет «Оренбурга» из РПЛ. В составе команды Семака наверняка появятся Дзюба и Азмун, чтобы размяться перед игрой на Кубок со «Спартаком» и продолжить борьбу в гонке бомбардиров.

«Уфа» — «Динамо»

В случае победы «Динамо» обойдет команду Евсеева в таблице – в борьбе за 6-е место. Но пойди обыграй «Уфу» на ее поле, которая, правда, выйдет без игроков, у которых мог быть коронавирус.

«Рубин» — «Ростов»

У матча интересная вывеска: Слуцкий против Карпина. «Ростов» одна из тех команд, которая лишена турнирной мотивации. «Рубин» же в случае двух домашних побед может взлететь на еврокубковое место.

«Тамбов» – «Сочи»

У тамбовчан простая по смыслу задача: побеждай в двух оставшихся играх, и ты точно останешься в РПЛ. «Сочи» хоть и не вылетают, но имеют шансы даже на еврокубки, а потому вряд ли будут заваливать сезон.

«Локомотив» – ЦСКА

В центральном матче тура командам предстоит бороться за Лигу чемпионов. Армейский клуб в случае победы приблизиться к «Локомотиву» на расстояние в один балл. «Локо» осечек допускать нельзя – позади дышит в спину еще и «Краснодар», у которого матч в запасе. Пикантности игре добавляет происходящее вокруг руководителя «Локо» Василия Кикнадзе, которого призвал уйти в отставку бывший главный тренер Юрий Семин.