Новичок «Зенита» Артурас Гудайтис сообщил, что сделал выбор в пользу петербургского клуба из-за главного тренера Хавьера Паскуаля.

В интервью РИА «Новости» Гудайтис отметил, что Паскуаль стал серьезной причиной для его перехода в «Зенит». Тренер был лично заинтересован в этом трансфере, отметил баскетболист.

«Для меня важно и то, что у «Зенита» большие амбиции в следующем сезоне. Клуб хочет сделать большой шаг вперед. Я хочу быть частью этой команды. Хочу показать, что петербуржцы смогут много побеждать и станут командой, которую все боятся», — сказал Гудайтис.

Баскетболист выбирал между «Зенитом» и мадридским «Реалом», однако после звонка Паскуаля быстро принял решение. По его словам, все сомнения отпали, когда тренер поделился своим видением ситуации.

Напомним, в новом сезоне «Зенит» будет выступать в Евролиге, сейчас в команде происходит перестройка состава.