В Москве в рамках 29-го тура российской премьер-лиги местный «Спартак» сыграет против грозненского «Ахмата».

Встреча, которая пройдет на стадионе «Открытие Арена», начнется в 18:00 по московскому времени и будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ». Главным арбитром поединка назначен Алексей Сухой, его ассистентами станут Владислав Назаров и Денис Березнов. Резервный судья – Сергей Чебан, за ВАР отвечает Владислав Безбородов, ассистент видеоарбитра – Дмитрий Мосякин, инспектор матча – Владимир Енютин.

Напомним, после 28 туров команда Доменико Тедеско занимает 11-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги, имея в активе 33 балла. Подопечные Игоря Шалимова располагаются на 13-й позиции с 31 очком.

Отметим, тренер москвичей был дисквалифицирован на три встречи за красную карточку в игре против «Локомотива».