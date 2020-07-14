Менеджер Али Абдель-Азиз, одним из клиентов которого является россиянин Хабиб Нурмагомедов, запретил своим подопечным общаться с журналистами телеканала ESPN.

«Я запрещаю ESPN брать интервью у бойцов Dominance, потому что у вас есть репортёр, нацелившийся на моих чемпионов. Вам нужно немедленно провести коррупционное расследование», — написал Абдель-Азиз на своей странице в «Твиттере».

Ранее журналист ESPN Ариэль Хельвани написал, что Гилберт Бёрнс, один из клиентов Абдель-Азиза, должен провести бой с Леоном Эдвардсом, чтобы получить титульный поединок с другим его клиентом Камару Усманом.

Напомним, у ESPN и TSN подписаны контракты о сотрудничестве с UFC. Это значит, что они могут общаться со всеми бойцами промоушена за неделю перед поединками и сразу после соревнований.