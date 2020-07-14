Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский оценил трансферную кампанию петербургского «Зенита».

В текущее межсезонье «сине-бело-голубые» объявили о подписании контрактов с американцем Алексом Пойтрессом, литовцем Артурасом Гудайтисом, канадцем Кевингом Пангосом и россиянином Денисом Захаровым.

Вероятно, к команде также присоединятся форвард берлинской «Альбы» Люк Сикма и атакующий защитник «Жальгириса» Кей Си Риверс, их трансферы были анонсированы инсайдерами.

«Не самая сильная команда Евролиги, но вполне приличная. Ещё бы доминирующего центрового», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, в следующем сезоне «Зенит» вновь будет выступать в Евролиге. Руководство турнира не стало менять состав участников, так как сезон-2019/20 был завершен досрочно.