Сегодня, 15 июля, в рамках 36-го тура английской премьер-лиги состоятся четыре поединка.

«Бернли» дома примет «Вулверхэмптон». Матч состоится в 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Терф Мур». Хозяевам не смогут помочь Эшли Барнс, Джек Корк, Мэттью Лоутон и Бен Ми.

«Манчестер Сити» дома сыграет с «Борнмутом». Матч состоится в 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Этихад». Хозяевам не сможет помочь Серхио Агуэро, за гостей не сыграют Чарли Дэниелс, Крис Мефэм и Саймон Фрэнсис.

«Ньюкасл Юнайтед» дома примет «Ньюкасл Юнайтед». Матч состоится в 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Хозяевам не смогут помочь Киран Кларк, Шон Лонгстафф, Дэнни Роуз и Айзак Хэйден, за гостей не сыграют Эрик Дайер и Хуан Фойт.

«Арсенал» дома примет «Ливерпуль». Матч состоится в 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе «Эмирейтс». Хозяевам не смогут помочь Маттео Гендузи, Бернд Лено, Пабло Мари, Габриэл Мартинелли, Эдвард Нкетиа и Каллум Чемберс, за гостей не сыграют Жоэль Матип и Джордан Хендерсон.