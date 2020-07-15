Сегодня, 15 июля, в рамках 33-го тура итальянской Серии А состоятся семь поединков.

«Болонья» дома примет «Наполи». Матч состоится в 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе «Ренато Даль’Ара». Хозяевам не смогут помочь Маттиа Бани, Андреа Поли, Федерико Сантандер и Йерди Шутен, за гостей не сыграет Фернандо Льоренте.

«Милан» дома сыграет с «Пармой». Матч состоится в 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе «Сан-Сиро». Хозяевам не смогут помочь Лео Дуарте, Саму Кастильехо, Матео Мусаккио и Алексис Салемакерс, за гостей не сыграет Андреас Корнелиус.

«Сампдория» дома примет «Кальяри». Матч состоится в 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе «Луиджи Феррарис». Хозяевам не смогут помочь Роналдо Виера, Гастон Рамирес, Лоренцо Тонелли и Алекс Ферарри, за гостей не сыграют Раджа Найнгголан, Кристиан Олива, Леонардо Паволетти и Лука Пеллегрини.

«Лечче» дома примет «Фиорентину». Матч состоится в 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе «Виа дель Маре». Хозяевам не смогут помочь Марко Кальдерони, Джанлука Лападула, Бьяджо Меккарьелло, Лука Россеттини и Филиппо Фалько, за гостей не сыграет Марко Бенасси.

«Рома» дома встретится с «Вероной». Матч состоится в 22:45 по московскому времени и пройдет на Олимпийском стадионе. Хозяевам не смогут помочь Жуан и Крис Смоллинг, за гостей не сыграют Сальваторе Бокетти, Фабио Борини, Павел Давидович, Мараш Кумбулья и Валентен Эссерик.

«Сассуоло» дома сыграет с «Ювентусом». Матч состоится в 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе «Читта дель Триколоре». Хозяевам не смогут помочь Грегуар Дефрель, Педро Обьянг и Филиппо Романья, за гостей не сыграют Маттия Де Шильо, Хуан Куадрадо и Сами Хедира.

«Удинезе» дома примет «Лацио». Матч состоится в 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе «Дачия Арена». Хозяевам не смогут помочь Роландо Мандрагора и Себастиан Предль, за гостей не сыграют Патрисио Габаррон, Хоакин Корреа, Сенад Лулич и Адам Марушич.