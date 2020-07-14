Российского судью Лапочкина обвинили в СМИ в игре на тотализаторе. Дескать, делал ставки на матчи, на которых работал. РФС взялся провести разбирательство.

Это стоит сделать: формулировка «на тотализаторе» звучит как-то старомодно. А учитывая, что Лапочкин недавно осмелился удалить Доменико Тедеско и поставил пенальти в ворота «Спартака», этот вброс может иметь чьи-то спартаковские и уже немолодые уши.

Между тем, за такой проступок сулят уголовное наказание. Например, в Германии подобный кейс был в середине нулевых.

Немецкий арбитр Роберт Хойцер стал участником схемы ставок на собственные матчи и заработал на этом два миллиона евро. Случилось это в сезоне 2004/2005.

Следствие выяснило, что Хойцер намеренно делал ошибки в двух матчах второй Бундеслиги и одной игре Кубка Германии. Так рефери обеспечивал выигрыш в пари сторонним участникам – предположительно, хорватской мафии.

На старте сезона 2004/05 в Кубке Германии сошлись явный фаворит «Гамбург» и скромный «Падерборн». При счете 2:0 в пользу «Гамбурга» Хойцер поставил два странных пенальти в ворота фаворита и удалил гамбургского форварда. Игра в итоге завершилась со счетом 2:4 в пользу андердога.

Следом немецкая букмекерская контора «Оддсет» заморозила выплаты по матчу и наняла частных детективов, чтобы установить игроков, поставивших большие суммы на победу «Падерборна». След вывел на арбитра Роберта Хойцера.

Хойцера сдал его коллега Феликс Цвайер, совершивший донос в Федерацию футбола Германии. Цвайер раскрыл, что Роберт пытался подговорить и его, чтобы рефери повлиял на результаты игр с участием Цвайера.

Как был наказан Хойцер? Получил два года и пять месяцев тюрьмы за содействие в мошенничестве. Понятно, он был пожизненно отстранен от футбола.