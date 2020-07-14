Новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказал мнение о целях команды в российских турнирах и на евроарене.

Слова Газизова цитирует официальный сайт «Спартака». Гендиректор клуба отметил, что пришел в самый титулованный и амбициозный клуб России, однако сейчас «Спартак» проводит непростой сезон и у клуба есть проблемы, требующие незамедлительного решения.

«Спартак» обязан бороться за Лигу чемпионов и чемпионство в России. У молодых игроков должна быть мотивация к росту», — заявил Газизов, подчеркнув, что у молодежи должна быть возможность показать себя в Европе в случае успешных выступлений.

Напомним, ранее Шамиль Газизов был генеральным директором «Уфы». На данный момент «Спартак» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ за два тура до конца сезона.