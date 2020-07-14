Российская фигуристка Станислава Константинова подвела итоги года в день рождения. Сегодня, 14 июля, ей исполнилось 20 лет.

В своем «Инстаграме» фигуристка поделилась фотографиями из архива и рассказала, что с ней произошло за последний год. Фигуристка отметила, что он был непростым и подарил ей много уроков, изменений, личных побед.

«Всего 1 год, а я будто стала совсем другой. Рада тому моменту в котором сейчас нахожусь, рада быть человеком которым являюсь сейчас», — написала спортсменка, поблагодарив всех за поздравления.

Напомним, зимой 2020 года Станислава Константинова приняла решение уйти от своего тренера Валентины Чеботаревой, у которой занималась с детства. Фигуристка переехала в Москву и начала тренироваться под руководством Александра Волкова в академии «Ангелы Плющенко».