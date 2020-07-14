Португальский футбольный тренер, наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда оставить «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов УЕФА на следующие два сезона.

Слова Моуринью цитирует Goal. Тренер назвал решение CAS позорным.

«Если «Сити» невиновен, почему клуб должен заплатить € 10 млн? Невиновных не обязывают платить штрафы», — отметил Моуринью, подчеркнув, что если «Сити» виновен, то команду должны были исключить из турнира.

По мнению Моуринью, «Тоттенхэм» очень корректно действует по части финансового фейр-плей, в отличие от других клубов. «Думаю, это конец финансового фэйр-плей», — отметил тренер.

Напомним, «Манчестер Сити» был дисквалифицирован из еврокубков из-за нарушения финансового фэйр-плей, однако CAS удовлетворил апелляцию клуба, отменил дисквалификацию и снизил штраф с 30 до 10 миллионов евро.