Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий был оштрафован на 100 тысяч рублей по итогам матча 28-го тура Российской Премьер-лиги против ЦСКА.

Такое решение приняли на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. На официальном сайте РФС говорится, что тренер оштрафован за нарушение Регламента Возобновления РПЛ.

Отметим, такой же штраф по итогам 28-го тура получил Валерий Громыко, игрок тульского «Арсенала». С такой же формулировкой КДК РФС оштрафовал ряд клубов: «Арсенал», «Сочи» и ЦСКА получили по 250 тысяч рублей штрафа, «Динамо» — 200 тысяч, «Локомотив» — 150 тысяч, «Ростов» — 50 тысяч.

Защитник «Динамо» Заурбек Плиев был оштрафован за агрессивное поведение во время матча против «Крыльев Советов» — его дисквалифицировали на две игры чемпионата России, следовательно, до конца сезона-2019/20 он на поле не появится.