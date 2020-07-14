Российский борец вольного стиля Билял Махов отреагировал на решение Международного олимпийского комитета присудить ему золота Олимпийских игр в Лондоне 2012 года. Изначально борец взял на том турнире бронзу.

Слова Махова цитирует официальный сайт Федерации спортивной борьбы России. «Комплексная командная работа привела к тому, что сегодня у страны есть еще одна золотая олимпийская медаль», — заявил Махов, отметив также экс-чемпиона Лондона-2012 из Узбекистана Артура Таймазова, который был дисквалифицирован за употребление допинга.

По мнению Махова, Таймазов останется легендой, ведь многие борцы-тяжеловесы росли на нем.

«Скажем так: Артур вернулся в Россию в качестве депутата Государственной Думы и отдал в нашу страну две свои золотые медали», – заключил Махов.

Напомним, Артур Таймазов был лишен золота ОИ-2012, поскольку в его пробе был найден туринабол. Дисквалификацию получил и серебряный призер из Грузии Давид Модзманишвили.