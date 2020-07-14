Российский боец ММА, чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян рассказал о том, почему он выходит на бои вместе с флагом России.

Слова бойца цитирует портал «Спорт-Экспресс».

«Я представляю Россию, нашу страну. Мне приятно, когда люди знают, что я из России. Многие люди из России смотрят бои, видят меня с флагом… Это уже некий мой образ», — отметил боец, добавив, что это также является мотивацией для русского народа, для молодежи и для разных российских спортсменов.

Напомним, Петр Ян стал чемпионом UFC на прошлой неделе, в титульном бою одержав победу над бразильцем Жозе Алду. Поединок прошел на бойцовском острове в Абу-Даби. Таким образом, в UFC появился второй обладатель чемпионского пояса после Хабиба Нурмагомедова.