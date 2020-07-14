Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о том, почему он отказался от перехода в петербургский «Зенит».

В интервью телеканалу «Матч Премьер» Баринов отметил одну причину, по которой трансфер не состоялся.

«Поскольку в малом возрасте уехал из дома, хотел быть к нему поближе. Черкизовская, сел на автобус — и я дома. Наверное, этот фактор повлиял», — заявил футболист.

Напомним, сейчас Дмитрию Баринову 23 года, с 2012 года он находится в системе московского «Локомотива», а с 2015 года начал привлекаться к играм основного состава команды.

Ранее сообщалось, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак хотел видеть Дмитрия Баринова в составе клуба, однако полузащитник отказался переходить в новую команду.