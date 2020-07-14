Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин — о легионерских перестановках в петербургском клубе

Сейчас в «Зените» 9 легионеров. Новый лимит подразумевает 8 человек. С учетом возможного усиления несколько человек покинут «Зенит».

Мне видится, что в любом случае, те игроки, которые мало играли, выходили на замену, скорее всего, «Зенит» покинут. В отношении главного тренера Сергея Семака прослеживается логика и тенденция. Возможно, это будет Дриусси. Но просто отпускать футболистов я не станут. Будут предложения, фигурировать какие-то деньги — плюс-минус, затраченные на футболиста. Это тоже немаловажный факт. Кто бы что ни говорил, а сейчас это модно — «Газпром», все дела. Где-где, а там деньги умеют считать. Может у них там в этом счете больше нулей, но считают то они хорошо. Те, игроки, на которых будет спрос, могут покинуть «Зенит».

Заканчивается контракт Ивановича. Здесь, как мне кажется, больше зависит от самого серба, нежели от «Зенита». Если он хочет реально играть и быть лидером команды — вполне возможно ему придется менять клуб. Если он готов на то, что будет жесткая конкуренция, а он будет важен для команды в плане тренировочного процесса, психологической подготовки, передачи опыта, то это другая ситуация. Что Иванович хочет от своего будущего — вот вопрос. То, что «Зенит» будет предлагать ему условия ниже тех, что были изначально — это логично, такое происходит всегда. Но насколько футболист с этим согласен.

Что касается Осорио, то как можно продлевать аренду, если мы говорим о том, что у нас ужесточается лимит, надо избавиться от многих игроков? Потому что все хотят быть в «Зените». Складывается иногда парадоксальная ситуация, что ты игрок «Зенита», получаешь большую часть зарплаты в «Зените», а все остальное в том клубе, который непонятно что и непонятно как. Мы же не говорим о том, что «Реал» или «Ювентус» берут футболистов в аренду? Осорио не так часто играет. А мы должны оценивать «Зенит» по Лиге чемпионов, который там решает задачи. Здесь оценки совершенно другие. Очень большая разница в уровни футбола между Лигой чемпионов и чемпионатом России.

По поводу Мамманы — думаю, что тренер в любом случае должен дать шанс. Семак прошел все эти стадии футболиста, он знает, как это важно. Будет дан шанс, но все риски ему нужно брать на себя. Нужно понимать, что Маммана может сидеть на скамейке запасных. Раньше спокойно переводили в турнир дублирующих составов — люди играли и доказывали. Это было полезно для игрока психологически. Понятно, что для иностранцев это не очень реализуемо.

Ригони — все-таки играет. Его можно назвать футболистом обоймы. Однако тут политический вопрос — какие есть возможности по приобретению футболистов. А здесь у нас информации нет. Мы знаем только, что было сказано — бюджет не резиновый, возможно он будет уменьшен. Возможно, Семак будет выжимать из тех, что есть. Из всех аргентинских игроков, которые приехали в Петербург, на 100% не реализовался никто. Попасть в «Зенит» было не так сложно. Заиграть не так-то просто.

Дриусси — вполне возможно останется. Но есть тактика команд. Любой футболист в большом клубе приобретается под тактику тренера. Здесь есть много вопросов. Сейчас это футболист не определяющий. Он не был ключевым игроком, который сделал «Зенит» чемпионом. Хотя, это тот футболист, который может поменять игру в атаке. Нужно смотреть и финансовый фактор.