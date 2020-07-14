Немецкий футбольный тренер, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение по поводу слухов об уходе их команды хорватского защитника Деяна Ловрена.

Слова Клоппа в своем «Твиттере» приводит репортер The Athletic Джеймс Пирс. «Пару раз он получал травмы, но Деян провел за нас выдающиеся матчи. Он важная часть команды», — сказал Клопп о Ловрене, отметив, что у «Ливерпуля» есть четыре центральных защитника и они все нужны клубу.

«Ловрен всегда был надежным игроком. Мне больше нечего сказать. Деян — игрок «Ливерпуля», и он нам нужен», — заключил Клопп.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Деян Ловрен может разорвать контракт с «Ливерпулем» и в статусе свободного агента перейти в петербургский «Зенит».