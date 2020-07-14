Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин высказался о смерти 22-летнего игрока второй команды клуба Иннокентия Самохвалова.

В интервью ютуб-каналу «КраСава» Семин отметил, что часто привлекал футболистов из молодежной команды и фарм-клуба к основе, когда другие футболисты уезжали в сборные, в том числе и Самохвалова. Также Семин отметил, что не получал информацию об обследованиях перед подписанием контракта и в середине сезона.

«Тренировочную работу он не избегал. А всей глубины проблемы я не знал», — заявил тренер, добавив, что если бы он знал о проблемах со здоровьем, то побеседовал бы с Самохваловым о прекращении занятий футболом.

Напомним, Иннокентий Самохвалов скончался в апреле 2020 года после домашней тренировки. Причиной смерти была названа сердечная недостаточность.