Петербургский хоккейный клуб СКА сегодня, 14 июля, отправился на первый предсезонный подготовительный сбор, который пройдет на базе УТЦ «Новогорск» в Московской области.

Информация об этом появилась на сайте клуба. Известно, что хоккеисты СКА будут тренироваться в «Новогорске» до 28 июля, а затем вернутся в Петербург. После первого сбора команда полетит в Сочи, где примет участие в первом предсезонном турнире Sochi Hockey Open с 4 по 9 августа.

Пресс-служба СКА отмечает, что на сбор в Новогорск также отправились несколько молодых игроков системы СКА, которые участвовали в Лагере развития в «Хоккейном городе» с 4 по 12 июля. В УТЦ «Новогорск» команда соберется в полном составе, до сбора все игроки команды прошли традиционный медицинский осмотр.