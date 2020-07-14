Российский тренер по фигурному катанию Денис Самохин опубликовал видео с тренировки своих подопечных — новоиспеченной пары Елизавета Худайбердиева/Егор Базин.

На ролике фигуристы выполняют тренировочный прокат, возможно, это часть одного из танцев для нового сезона. Видео появилось в «Инстаграме» Самохина, его можно посмотреть здесь:

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин встали в пару только в 2020 году. До этого времени Базин выступал в танцах на льду с Софьей Евдокимовой, однако фигуристка сделала паузу в карьере из-за операции на позвоночнике. Елизавета Худайбердиева до сезона-2019/20 выступала в паре с Никитой Назаровым, а затем один сезон выступала на юниорском уровне в дуэте с Андреем Филатовым.

Ранее стало известно, что пара Худайбердиева/Базин будет тренироваться на двух площадках — в Подмосковье и в Тольятти.