Защитник петербургского «Зенита» Игорь Смольников попал в сферу интересов турецкого клуба «Истанбул Башакшехир».

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, клуб из Стамбула хочет приобрести Смольникова для усиления одного из флангов обороны.

Сейчас в команде два правых защитника — Жуниор Кайсара, который отыграл без замен все матчи сезона, и Угур Учар, который покинет команду по окончании сезона.

За два тура до окончания чемпионата Турции по футболу «Истанбул Башакшехир» идет на первой строчке в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя — «Трабзонспор» — на четыре очка.

Игорь Смольников пока не подписал новый контракт с петербургским «Зенитом», в то время как действующее соглашение истекает по окончании текущего сезона.