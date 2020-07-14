Российский нападающий Александр Кокорин выдвинул петербургскому «Зениту» условия на переговорах о заключении нового контракта.

Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс». По данным СМИ, нападающий рассчитывает получить солидные подъемные при подписании нового соглашения с петербургским клубом. Неизвестно, какую именно сумму запросил Кокорин за подписание контракта, однако он хочет, чтобы она была переведена единовременным платежом сразу при заключении договора.

Текущий контракт Кокорина с «Зенитом» истекает по окончании сезона-2019/20. Сейчас форвард на правах аренды выступает за «Сочи», этот клуб также предложил нападающему полноценный контракт. В текущем сезона Кокорин провел 10 матчей в чемпионате России за «Сочи», забил 7 мячей и отдал 2 голевых передачи.