Российский тренер по фигурному катанию Александр Свинин рассказал о том, как проходит тренировочный процесс у его подопечных — Александры Степановой/Ивана Букина и Софьи Шевченко/Игоря Еременко на базе в Новогорске.

Слова тренера цитирует портал РИА Новости.

«У нас все хорошо, продолжаем тренировочный процесс в Новогорске, у Степановой/Букина и Шевченко/Еременко остались прежние темы в ритм-танце, но мы частично поменяли музыку», — рассказал Свинин.

Также тренер добавил, что у обоих пар уже поставлены новые произвольные танцы, к программам прошлого сезона фигуристы не обращались. Постановкой танцев занимались сами Александр Свинин и Ирина Жук.

Напомним, технический комитет ISU принял решение оставить на следующий сезон ритм-танец: в сезоне-2019/20 это был финнстеп.