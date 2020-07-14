В Российском футбольном союзе определились с временем начала финального матча Кубка России по футболу в сезоне-2019/20.

Игра состоится в субботу, 25 июля, на стадионе «Екатеринбург-Арена». Финал Кубка России стартует в 17:00 по московскому времени. По екатеринбургскому времени матч начнется в 19:00.

Пока еще не определены участники финального матча, они станут известны по итогам полуфиналов Кубка России 19 июля. В первой 1/2 финала сыграют петербургский «Зенит» и московский «Спартак», во второй 1/2 — «Урал» и «Химки». Если «Урал» обыграет подмосковные «Химки», то проведет финал Кубка России на домашнем стадионе.

Победитель чемпионата России по футболу в сезоне уже определился. Им стал петербургский «Зенит» (во второй раз подряд), команда Сергея Семака оформила чемпионство за четыре тура до конца сезона.