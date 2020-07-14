Немецкий пилот «Феррари», четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель может по ходу сезона сменить команду и перейти в «Рейсинг Пойнт».

Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на экс-пилота «Формулы-1» Герхарда Бергера.

Бергер отметил, что вполне может представить Феттеля в новой команде, поскольку для него эта возможность рискует стать единственной альтернативой. «Учитывая то, как тема контракта Себастьяна Феттеля обсуждается в паддоке, всё уже решено», — сказал пилот.

В источнике отмечается, что Феттелем в «Рейсинг Пойнт» могут заменить мексиканца Серхио Переса. В его контракте есть пункт, по которому соглашение могут выкупить до 31 июля. Команда может принять решение об увольнении Переса до конца месяца и выплатить неустойку размером в 1 млн евро.