Первый тренер российского чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна Николай Суржиков рассказал о том, как начинался путь бойца в спорте.

В интервью порталу «Комсомольская правда» Суржиков отметил, что Ян начал тренироваться с ним с 11 лет.

«У меня занимался его старший брат, Алексей Ян. Леха сам только начинал, не хотел с собой брать младшего. А он как-то за ним проследил и пришел на тренировку», — отметил тренер, добавив, что в детстве Ян ходил по разным секциям и занимался футболом, тхэквондо, гимнастикой и борьбой.

«Я сразу всем сказал, это будет чемпион. Это был лидер, как и брат. За ними шли всегда. И детство у них не из легких было. Петр был маленький, но уже видно: это человек, который думает», — отметил Суржиков, добавив, что именно поэтому Яну удалось достичь таких высот.