Стало известно, кто сыграет в финальном матче выставочного теннисного турнира bett1Aces в Берлине. Соревнования проходят с 13 по 15 июля на травяном покрытии.

По итогам полуфинальных встреч в финал вышли Петра Квитова и украинка Элина Свитолина.

В рамках 1/2 финала Петра Квитова обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс за 50 минут, игра завершилась со счетом 6:3, 6:2. Элина Свитолина оказалась сильнее латвийской теннисистки Анастасии Севастовой. Счет в матче — 7:6 (7:2), 6:3.

Встреча Петры Квитовой и Элины Свитолиной запланирована на среду, 15 июля. Начало матча назначено на 12:00. В отдельной встрече будет разыграно и третье место — в 14:30 по московскому времени за бронзу турнира сыграют Анастасия Севастова и Кики Бертенс.