Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о своей новой произвольной программе, поставленной на песню Билли Айлиш и Халида — «lovely».

В интервью Olympic Channel Косторная заявила, что выбор музыки довольно необычный, однако эта песня понравилась и ей, и тренерам.

«Мы услышали ее и поняли, что это то, что нам нужно. Образ в программе такой же, как и в видеоклипе, мы пытались его повторить, но не полностью скопировать. Этот образ мне очень идет», — отметила фигуристка, добавив, что чего-то конкретного о программе она сказать не может.

Также Косторная добавила, что с каждым годом программы становятся все более и более интересными.

Напомним, ранее хореограф Даниил Глейхенгауз опубликовал отрывок из новой программы Алены Косторной.