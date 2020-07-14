Российская фигуристка, чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алена Косторная рассказала о своих планах на спортивную карьеру.

В интервью Olympic Channel фигуристка отметила, что в фигурном катании нельзя выступать до 30 лет и побеждать, поскольку первые места будут занимать 15-летние девочки с четверными прыжками, у которых много сил и энергии.

«Я попробую откатать следующий сезон, а потом олимпийский, а после начну воплощать в жизнь мечту о карьере медика», — сказала Косторная, добавив, что, возможно, она начнет выступать в ледовых шоу.

«Всегда хотела съездить в какой-нибудь огромный тур длительностью в год, это моя мечта. Но потом все равно приступлю к реализации мечты стать нейрохирургом», — добавила Косторная.