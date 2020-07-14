Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная рассказала о том, изменилось ли что-то в команде Этери Тутберидзе с уходом Александры Трусовой.

Слова Косторной цитирует портал Olympic Channel. Фигуристка отметила, что никаких радикальных перемен в группе Тутберидзе не случилось.

«Спортсмены приходят и уходят, в этом нет ничего страшного. Каждый спортсмен должен найти тренера, с которым чувствует себя комфортно и кто сможет привести его к результату», — сказала Косторная.

Напомним, об уходе Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко стало известно в мае 2020 года. Также в академию «Ангелы Плющенко» перебрался тренер Сергей Розанов, фигуристки Вероника Жилина и ее сестра Алёна, чуть позже стало известно о переходе Арины Парсеговой.