Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев оценил решение нового главы СБР Виктора Майгурова назначить Валерия Польховского главным тренером сборной России по биатлону.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Драчев отметил, что кто-то думает, что так правильно, а кто-то читает иначе. «Это уже не моя история. Это выбор нового президента. У каждого свое видение биатлона», — отметил Драчев.

По словам экс-главы СБР, если взять всех титулованных российских биатлонистов и задать вопрос по поводу фигуры главного тренера, то мнения кардинально разделятся.

«В любом случае, только результаты сборной нас рассудят. Покажут, был ли правильным выбор в пользу Польховского или нет», — сказал Драчев.

Напомним, сам Владимир Драчев выступал против кандидатуры Валерия Польховского на посту главного тренера.