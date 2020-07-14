Российская фигуристка-одиночница Алена Косторная высказала мнение о том, какой на самом является ее наставник Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевну часто называют «Снежной Королевой». Это неправда. Она очень добрая, открытая и честная», — сказала Косторная в интервью порталу Olympic Channel, подчеркнув, что тренер всегда говорит правду и ничего не скрывает.

Также фигуристка отметила, что Тутберидзе всегда готова помочь и дать совет, если есть какой-то недочет.

«Это касается не только тренировок, но и жизни. Ее называют «железной леди», но она не такая», — заключила Косторная.

Напомним, под руководством Этери Тутберидзе Алена Косторная тренируется с 2017 года, она выиграла чемпионат Европы, финал серии Гран-при по взрослым и по юниором, серебро и две бронзы чемпионата России.