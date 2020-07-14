Экс-президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал мнение по поводу проблемы российских биатлонистов с питанием на предсезонных сборах.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Драчев отметил, что нехватка питания на сборах — это настоящая проблема.

«Те деньги, которые выделяются на питание спортсменов сборной уже не соответствует современным реалиям. Продукты же дорожают, особенно мясо, а суммы давно не индексировалась», — заявил Драчев, подчеркнув, что Министерству спорта нужно будет утверждать новые расценки.

«В СССР у спортсменов не было ограничений в еде. Сколько ты хотел съесть, столько и давали. И всегда можно было попросить добавки», — сказал Драчев, добавив, что сейчас спортсмены замкнуты в определенные рамки — базе выделяют сумму денег и за пределы бюджета не выйти.

Ранее о проблеме с питанием на сборе заявил старший тренер мужской сборной Юрий Каминский.