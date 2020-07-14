Российская фигуристка, чемпионка Европы Алена Косторная рассказала, как относится к своей популярности.

В интервью Olympic Channel Косторная отметила, что не думает, что «Инстаграм» на что-то влияет, ведь это всего лишь соцсеть.

«Да, иногда меня узнают на улицах и просят сделать фото. Я отношусь к этому спокойно. Стараюсь не носить корону, так сказать», — отметила фигуристка, добавив, что гораздо приятнее общаться с человеком, который не зависит от мнения общественности, чем с тем, кто будет о чем-то молчать в соцсетях из-за подписчиков.

Фигуристка добавила, что ее круг друзей особо не поменялся. «Если я была кому-то лучшей подругой, то так и осталось. Я была любящей сестрой, я и сейчас такая. Мои родственники и друзья поддерживают меня, что бы ни случилось», — подчеркнула Косторная.