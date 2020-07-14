Бывший глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев поделился ожиданиями от выступлений российских биатлонистов на Кубке мира.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Драчев прокомментировал перспективы лидера сборной России Александра Логинова.

«Саша в хорошей спортивной форме и способен бороться за самые высокие места во всех гонках. Надеюсь, чтобы его результаты не упадут, и он еще будет радовать нас ни один год», — заявил Драчев.

По мнению экс-главы СБР, многие россияне способны достойно выступать на уровне Кубка мира, за последние два года они провели отличную работу.

«Особенно у девочек мы увидели огромный рост функциональных возможностей. С каждым стартом они добавляли», — подчеркнул Драчев, отметив, что надо улучшать стрелковую работу.